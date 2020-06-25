Дефицит медперсонала в больницах с COVID-пациентами. Кто согласился помочь врачам на "передовой"?

Остро вопрос нехватки медиков для спасения людей с Covid-19 cтал во время открытия для приема больных диспансера радиационной защиты населения. Специалисты этого медучреждения должны были помочь в разгрузке основной опорной больницы - областной инфекционки. Однако там работники резко начали увольняться и писать отказы. Теперь дефицит кадров - в двух учреждениях, участвующих в борьбе с коронавирусом.

Павел Нартов, главный врач областной инфекционой больницы:

Зараз питання серед медичного персоналу: медсестри - у нас вакансій, у нас 17, молодшого - 25.

Ирина Пирогова, главный врач областного диспансера радиационной защиты населения:

У нас, конечно, ушли все анестезиологи. Осталась одна. 3 терапевта. Врачей других специальностей - 1. 6 медсестер, 6 санитарок, это на реанимацию. Звільнилося - 15 за последнюю неделю, остальные - написали отказ от работы, они не увольнялись.

Геннадий Бондарчук, зам. дир. Деп. здравоохранения ХОГА:

Ми не розуміємо, можемо ми звільнити цих людей чи ні, зараз працюємо із профспілками і юристами, щоб надати роз'яснення, чи можемо звільняти, чи не можемо. Тому що незрозуміла ситуація: люди знаходяться на робочому місці, але функціональних обов'язків не виконують.

Количество больных на Харьковщине растет, поэтому чиновники должны решить в ближайшее время, какие медучреждения открывать дальше для приема больных, если ситуация будет ухудшаться. Письмо от министерства об открытии следующих больниц уже поступил.

Геннадий Бондарчук, зам. дир. Деп. здравоохранения ХОГА:

Ми розглядаємо, якщо буде потрібно відкривати заклади другої хвилі, будемо пропонувати травматологічну лікарню - це потужний заклад з великою кількістю ліжок, 300 ліжок. І напоготові стоїть офтальмологічне відділення обласної лікарні - це окремо стоячий корпус.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ми будемо визначати лікарні вже другої хвилі, і тут постає питання: якщо у нас не вистачає лікарів у лікарнях першої хвилі, то що будемо робити із наступним рядом лікарень?

Согласились помочь коллегам бороться с опасным вирусом в госпитале ветеранов войны, рассказывают в ХОГА. Больше всего желающих - среди интернов и выпускников медицинских факультетов, отмечают в харьковских вузах. Но есть вопросы с официальным трудоустройством и временным жильем для жителей отдаленных сел и поселков.

Игорь Белозеров, декан медицинского факультета ХНУ им. Каразина:

Это не дело, конечно, что люди отказались. Как это отказались? Либо увольняйтесь, освобождайте места для людей, которые готовы работать, либо работайте. Значит, можем эти ставки заполнять врачами-интернами. Они будут выполнять функции на период карантина врачей инфекционистов. А по окончанию, будут получать специализацию, о которой они мечтали.

Олег Брянцев, дир. Купянского медицинского колледжа им. Марии Шкарлетовой:

Дети нацелены, общежитие просят, общежитие. 9 человек готовы идти в больницу радіаційного захисту, 16 человек - в инфекционную больницу, 22-ю. Дети хорошие, выпускники хорошие и нацелены на работу. Они готовы идти 01.07, хотя по законодательству у них месяц отпуска.

Полный перечень специалистов, в которых нуждаются медицинские учреждения области, получит каждый ВУЗ и каждый медицинский колледж региона, отметили чиновники.