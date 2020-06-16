Дексаметазон может спасти жизнь при COVID-19 - ученые

Британские ученые заявляют, что препарат дексаметазон может спасти жизнь пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19). Об этом заявил профессор из Оксфордского университета Мартин Ландри, сообщает Sky News.

«Результаты показывают, что если пациентам с COVID-19, которые подключены к аппарату (ИВЛ - ред.) или получают кислород, предоставить дексаметазон, то это спасет их жизни и сделает это за очень низкую цену», - заявил он.

По словам другого исследователя Питера Хорби, препарат дексаметазон используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента. Он добавил, что именно дексаметазон показал, что может значительно уменьшить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Как отметил Хорби, эта находка является «большим прорывом» для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что в ходе исследования установлено: препарат уменьшает на треть летальные случаи среди пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, и на 20% среди людей, страдающих COVID-19 и нуждаются в кислороде.