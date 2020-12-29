Дело экс-чиновника ХОГА, задержанного на получении более 1 миллиона гривен взятки, передали в суд

29 декабря 2020 г. 11:50
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НАБУ и САП закончили досудебное расследование в отношении директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации, который подстрекал человека к даче взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК и в Департаменте капитального строительства Харьковской ОГА, решил убедить представителя ООО, которое требовало присоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО «Харьковоблэнерго».

«Стоимость» услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей. 

Он был уличен сразу после получения 1 320 000 гривен неправомерной выгоды.

Расследование по данному делу проводится с августа 2020 года.

3 августа 2020 детективы разоблачили чиновника «на горячем». 

4 августа ему объявили о подозрении.

Кроме того, сообщалось, что Директора Департамента капитального строительства ХОГА, задержанного в начале августа по подозрению в получении взятки в сумме более 1,3 миллиона гривен, уволили распоряжением главы ХОГА 21 августа.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 в., Ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины.

28 декабря 2020 обвинительный акт направлен в суд.

 

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