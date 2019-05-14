Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту смертельного ДТП на Сумской после ознакомления обвиняемых с материалами дела.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в результате столкновения автомобилей «Лексус» и «Фольксваген» погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.
Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.
Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.
Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.
Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отметили в пресс-службе суда.
Адвокату предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы.
Делу присвоен единственный уникальный номер дела №640 / 1664/18.
Дата судебного заседания пока не назначена.