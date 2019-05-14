Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту смертельного ДТП на Сумской после ознакомления обвиняемых с материалами дела.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в результате столкновения автомобилей «Лексус» и «Фольксваген» погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.

Определением судьи открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.

Участники производства имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.

Другим постановлением судьи апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена ​​без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отметили в пресс-службе суда.

Адвокату предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы.

Делу присвоен единственный уникальный номер дела №640 / 1664/18.

Дата судебного заседания пока не назначена.