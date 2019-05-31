Дело Гандзюк. Мангеру запретили выезд из страны

31 мая 2019 г. 17:55
Источник: Радио Свобода
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Шевченковский районный суд Киева разрешил голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому инкриминируют заказ нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, суд принял такое решение 31 мая, продолжив меру пресечения Мангеру до 1 июля.

«Однако ходатайство прокурора было удовлетворено частично, поскольку суд разрешил подозреваемому перемещаться в пределах Херсонской области. При этом Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом», - написал Лысенко в Facebook.

По его словам, Мангера также обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезд за границу, и носить электронное средство контроля.

Чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

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