Дело Гандзюк. Мангеру запретили выезд из страны

Шевченковский районный суд Киева разрешил голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому инкриминируют заказ нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, суд принял такое решение 31 мая, продолжив меру пресечения Мангеру до 1 июля.

«Однако ходатайство прокурора было удовлетворено частично, поскольку суд разрешил подозреваемому перемещаться в пределах Херсонской области. При этом Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом», - написал Лысенко в Facebook.

По его словам, Мангера также обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезд за границу, и носить электронное средство контроля.

Чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.