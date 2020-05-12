НАБУ закрыло дело Грымчака

Дело по статье о служебной подделке официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных данных, в которой фигурировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, закрыли.

Как сообщил в Facebook сам Грымчак, НАБУ закрыла дело за отсутствием состава преступления.

«Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, открытое НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов», – говорится в сообщении.

Кроме того, Грымчак добавил, что отныне будет работать руководителем в международном юридическом агентстве и будет заниматься освобождением захваченных украинцев.

Как сообщалось, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчак и Овдиенко были уведомлены о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. 16 августа суд назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября суд продлил срок содержания под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч.3 ст.369-2) УК.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил Грымчаку срок содержания под стражей еще на два месяца. 11 декабря ВАКС изменил меру пресечения Овдиенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года. 3 апреля прокуроры САП завершили досудебное расследование по этому делу.