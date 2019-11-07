Дело харьковчанина, который развращал ребенка и изнасиловал тещу, перенесли

В Октябрьском райсуде Харькова суд рассматривает уголовное дело по обвинению 29-летнего харьковчанина в развращении малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из обвинительного акта, мужчина систематически развращал девочку 2005 года рождения физически и интеллектуально, ведя с ней циничные разговоры на сексуальные темы.

Также, под угрозами физического насилия с использованием пистолета, злоумышленник неоднократно принуждал девушку удовлетворять свою половую страсть неестественным способом.

Кроме того, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, злоумышленник изнасиловал пожилую мать своей сожительницы, пенсионерку 1946 года рождения.

Но после попытки ее дочери (сожительницы обвиняемого) освободить мать, чтобы оказать ей необходимую помощь, злоумышленник также связал руки и ноги женщине, лишив тем самым обеих женщин возможности свободно передвигаться.

Кроме того, изверг жестоко лишил жизни двух кошек, которые жили в доме.

Дело слушается в закрытом судебном заседании.

На данный момент суд исследовал вещественные доказательства, все ходатайства подсудимого (о допросе экспертов, о вызове и допроса сотрудников полиции и др) разрешены.

Также допросили свидетеля - сотрудника патрульной полиции и допрос свидетеля стороны защиты.

В суд были вызваны еще трое патрульных полицейских для дачи соответствующих показаний.

Как сообщается, 6 ноября судебное заседание по делу суд перенес в связи с пребыванием судьи в совещательной комнате по другому делу.

Следующее судебное заседание назначено на 19 ноября.