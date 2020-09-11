Дело Кернеса в суде Полтавы снова перенесли из-за карантина

Подготовительное судебное заседание в Полтаве по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников в очередной раз перенесли.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Киевского райсуда Полтавы Лилию Калиниченко.

По ее информации, дело перенесли на 2 октября из-за неявки фигурантов дела и мер по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом накануне адвокаты Кернеса направили в суд соответствующее ходатайство.

"Подготовительное судебное заседание перенесено судом на 02.10.2020 на 10:00 часов из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), и введенным на территории Украины карантином", - сообщили в суде.

Как сообщалось, с 20 марта заседание Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников неоднократно переносили из-за карантина.

Напомним, Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.