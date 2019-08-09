 

Дело Кернеса в Полтаве сняли с рассмотрения

09 августа 2019 г. 10:25
1 просмотр

Заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которое должно было состояться сегодня, 9 августа, сняли с рассмотрения.

Дело сняли с рассмотрения из-за больничного судьи Оксаны Корсун, передает UA:Харьков со ссылкой на пресс-секретаря Полтавского апелляционного суда Елена Швыдку.

Новая дата заседания еще не известна.

Отметим, начать рассмотрение дела Геннадия Кернеса в апелляционном суде Полтавской области не могут с прошлой осени.

Заседания по рассмотрению апелляции переносили более 10 раз.

Сам Кернес в апелляционный суд ни разу не приехал.

Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников, Евгения Смицкого и Виталия Блинника, обвиняют в похищении и избиении двух евромайдановцев в Харькове в январе 2014 года.

Дело рассматривали в Киевском райсуде Полтавы с октября 2015 года. В августе 2018 судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство. В постановлении говорилось о том, что представители обвинения не появлялись на слушание 7 заседаний подряд, что судом было расценено как бездействие.

Представители Генпрокуратуры и пострадавший Сергей Ряполов подали апелляции. В конце августа 2018 материалы дела передали в Полтавский апелляционный суд.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.