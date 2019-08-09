Дело Кернеса в Полтаве сняли с рассмотрения

Заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которое должно было состояться сегодня, 9 августа, сняли с рассмотрения.
Дело сняли с рассмотрения из-за больничного судьи Оксаны Корсун, передает UA:Харьков со ссылкой на пресс-секретаря Полтавского апелляционного суда Елена Швыдку.
Новая дата заседания еще не известна.
Отметим, начать рассмотрение дела Геннадия Кернеса в апелляционном суде Полтавской области не могут с прошлой осени.
Заседания по рассмотрению апелляции переносили более 10 раз.
Сам Кернес в апелляционный суд ни разу не приехал.
Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников, Евгения Смицкого и Виталия Блинника, обвиняют в похищении и избиении двух евромайдановцев в Харькове в январе 2014 года.
Дело рассматривали в Киевском райсуде Полтавы с октября 2015 года. В августе 2018 судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство. В постановлении говорилось о том, что представители обвинения не появлялись на слушание 7 заседаний подряд, что судом было расценено как бездействие.
Представители Генпрокуратуры и пострадавший Сергей Ряполов подали апелляции. В конце августа 2018 материалы дела передали в Полтавский апелляционный суд.