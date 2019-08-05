Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции касательно отмены Мусееву подозрения в госизмене

На прошлом судебном заседании был объявлен перерыв для того, чтобы один из защитников подозреваемого - Андрей Межерицкий, мог ознакомиться с материалами судебной компьютерно-технической экспертизы.

Сегодня оба защитника Мусеева обратились в суд сразу с несколькими ходатайствами. В частности, Андрей Межерицкий просил суд предоставить ему диск с записью судебного заседания за 21 мая. Но судья ходатайство отклонила.

Елена Кружилина, судья

Відмовити в задоволенні клопотання захисника Межерицького про надання йому часу, оскільки судова колегія не вбачає підстав для його задоволення

По мнению представителя государственного обвинения Вадима Белоусова, такое количество ходатайств защиты на каждом судебном заседании свидетельствует лишь о том, что адвокаты пытаются искусственно затянуть процесс.

Вадим Белоусов, прокурор

Крім того, вже неодноразово заявлялось клопотання щодо ознайомлення із матеріалами справи. І перший раз це заявлялося. Це відбулось більше місяця потому і тоді, коли при першому ознайомленні з матеріалами справи він мав нагоду з’ясувати, яких записів йому недостатньо

Впрочем, защитник Мусеева Юрий Вишневецкий снова поставил под сомнение беспристрастность коллегии судей апелляционной инстанции из-за отклонения большей части ходатайств.

А просто во время слушания с еще одним ходатайством о своих адвокатских полномочиях заявила женщина из зала суда.

Я не встигла про себе навіть заявити, і секретар до мене не підійшов

Посоветовавшись на месте, коллегия судей данное ходатайство отклонила.

Во время судебных дебатов адвокат Мусеева, Юрий Вишневецкий, отметил, что исследованные в суде 1-й инстанции доказательства опровергают саму суть подозрения. Кроме этого, убежден - доказательства вины его клиента создавались искусственно.

Юрий Вишневецкий, адвокат Максима Мусеева

В повідомленні про підозру зазначено, що на цю пропозицію Мусєєв погодився. А саме - надати інформацію про особовий склад військових формувань України. У той же час в повідомленні про підозру не зазначено навіть конкретного місця, часу та осіб, з якими начебто контактував Мусєєв. Тобто, лише держава. Таке твердження сторони обвинувачення є голослівним. Немає підтвердження жодними доказами сторони обвинувачення

Второй защитник Мусеева также просил суд не удовлетворять апелляционную жалобу прокурора, оставив при этом решение суда 1-й инстанции.

Андрей Межерицкий, адвокат Максима Мусеева

Прийняте судом судове рішення, судом 1-ї інстанції - є єдиновірним в цих обставинах. Воно прийняте правильно, з дослідженням саме тих доказів, які надані стороною захисту, і воно, на мою думку, повинно залишитись без змін, а апеляційна скарга прокурора - залишитись без задоволення

Вернувшись из совещательной комнаты после судебных прений, коллегия судей приняла решение - апелляционную жалобу прокурора Вадима Белоусова удовлетворить. Постановление следственного судьи Киевского райсуда Харькова - отменить. Постановить новое, в котором в удовлетворении жалобы адвоката Мусеева об отмене уведомления о подозрении в совершении преступления – отказать.