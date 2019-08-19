Дело наркоторговцев-"закладчиков" передано в суд: их ждет до 12 лет тюрьмы

Шестеро харьковчан и жителей области предстанут перед судом за распространение наркотиков через интернет-магазин. Правоохранители передали дело во Фрунзенский районный суд. Говорят, впервые заметили, как организатор «бизнеса» выложил объявление о поиске так называемого «курьера» еще весной две тысячи восемнадцатого.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры харьковской области

Сам організатор закуповував наркотики оптовими партіями, потім передавав їх так званим «оптовим продавцям», які в свою чергу зі схованки передавали наркотики роздрібників, які фасували наркотик одноразовими дозами і робили «закладки» по всьому місту

Кроме поиска рабочих был создан форум, где находились потенциальные клиенты. Покупка проходила исключительно в онлайн режиме. «Закладчики» фотографировали места, где спрятаны наркотики, и присылали покупателям, оплата проходила через банковскую карточку. В ходе расследования полицейскими было проведено шесть оперативных закупок. Разоблачили злоумышленников и прекратили деятельность интернет-магазина в феврале текущего года.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры харьковской области

Під час обшуків у фігурантів кримінального провадження була виявлена досить велика кількість наркотичних речовин, це був і героїн та амфетамін, солі, канабіс, тобто у магазина був досить широкий асортимент

Организатора магазина обвиняют не только в продаже и хранении наркотических веществ, но и в организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Соучастников привлекли за незаконное хранение и продажу наркотиков. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает двенадцать лет тюрьмы.