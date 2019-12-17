Дело о "диктаторских законах": суд закрыл уголовное производство по трем экс-нардепам

Печерский районный суд закрыл уголовное дело в отношении экс-нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна относительно "диктаторских законов". Об этом говорится в постановлении судьи от 8 ноября.

Адвокаты настаивали на том, что в деле пострадавших нет, а материальный ущерб причинен не был.

Судья Бортницкая приняла решение о закрытии дела.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его под домашний арест с ношением электронного браслета.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.

Напомним, 16 января 2014 года депутаты поднятием рук, без использования системы "Рада" проголосовали за пакет законов, предоставлявший органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Запрещалось, например, движение в колонне более 5 автомобилей, предполагалось наказание за работу СМИ, не имеющих государственной регистрации. За организацию любого собрания или митинга предусматривался штраф и арест до 10 суток.