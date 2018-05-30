Дело о ДТП на Сумской: "Забыла? Так а зачем тогда выезжать? "- водитель "Лексуса" не смогла предоставить документы полицейскому. Доказательства стороны защиты

Вы звонили насчет документов? - Да, конечно. - Сколько в машине было человек? - Двое. Голос Зайцевой: Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас. - Девушка, ну пять минут уже прошло, где документы! Человек едет с документами, но их должна была девушка предоставить. - Забыла? Так а зачем было выезжать???

Это кадры из нагрудной камеры одного из полицейских, который первым прибыл на вызов о ДТП на Сумской. На видео четко видно, что девушка, похожая на водителя Лексуса просит полицейских подождать, потому что ее документы где-то в пути. Таких видео два. Сегодня их просматривали в Киевском суде.

Защитник Дронова Сергей Перепелица предоставлял доказательства в пользу своего подзащитного. Он считает, что этот момент суд упустил, потому настаивает, на приобщении этого видео к делу:

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Ми побачили, що документ, який дозволяє керувати трансопртим засобом, тобто посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію на місці у водія автомобіля "Лексус" не було. Хоча під час показань - це міститься на аудіо запису судового засідання - Зайцева вказала, що перше, що вона зробила це надала свідоцтво про реєстрацію патрульному поліцейському. Показання ці були покладені в основу експертиз, а якщо ми ставимо під сумнів ці показання, значить і експертизи також?

Вместе с другими смотрела видео и Людмила Фабрис, женщина которая потеряла в ДТП дочь и внучку. Она шокирована равнодушием водителя "Лексуса" и ее поведением, не похожим, по словам Людмилы, на неадекватное:

Титр: Людмила Фабрис, потерпевшая

Ой. я не могу даже говорить, вы понимаете, они там стоят , говорят не снимайте, то другое, третье…а наши – убитые - валяются на асфальте, и никому до них дела нет. А девочки даже не пошли и не посмотрели, что там. Вы думаете, что это видео опровергает доводы защиты, что она была в шоке? Я вижу - вполне нормальная

На видео непонятно, о каких именно документах спрашивают правоохранители, говорит адвокат Зайцевой Юлия Козырь. С этим соглашается и прокуратура. Однако, отмечают, что эти записи изучат дополнительно и рассмотрят вопрос об изменении объема обвинений.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Сьогоднішнє відео вступає в конфлікт з тими доказами, які надали раніше. Зараз прокуратурою буде додатково вивчено ці обставини і у разі підтвердження відсутності документів у водія обвинувачення буде розширено. Хочу зазначити: на наявність або відсутність документів на сам факт злочину не вплине, тобто скоєння ДТП, що призвело до загибелі кількох осіб, ніяким чином не зміниться

Также сегодня заслушали и ходатайство защитника Дронова о вызове в суд специалиста, который осматривал автомобиль Lexus.

По словам Сергея Перепелицы, в протоколе допроса содержалась информация о возможной скорости авто перед трагедией. Суд согласился с ними и удовлетворил ходатайство. Но в интервью журналистам Перепелица сообщил, что у них были все данные для измерения скорости, почему досудебное расследование их использовало - это вопрос.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

Ми прохали - давайте виміряємо швидкість розмітки, відстань таректорії руху Лексусу по площі Констиуції. І з відеозапису взяти час, і встановити швидкість. Нам було відмовлено. Ми самі звернулися до відповідних державних установ і за допомогою відповідних технічних засобів відстань була встановлена з похибкою 5 милиметров.

Мы знаем эту скорость, знаем время, отмечает Сергей Перепелица.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

І тому ми встановили швидкість: середня швидкість десь там 106 кілометрів на годину, але ці дані не використовувались під час експертиз, чому - питання.

Также на суде продлили уже в третий раз меру пресечения обоим обвиняемым - и Зайцевой, и Дронову - без возможности внесения залога сроком на 60 суток.