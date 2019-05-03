Дело о ДТП, в котором погиб известный мотогонщик, передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летней харьковчанки, подозреваемой в смертельной аварии, в которой погиб 19-летний велосипедист - известный мотогонщик.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, женщине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК Украины и ч. 1 ст. 135 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и заведомое оставление потерпевшего без помощи).

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 июля 2018 года. В тот день у въезда в Областную клиническую больницу на пр. Независимости в Харькове водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, поворачивая налево, нарушила правила дорожного движения и сбила велосипедиста.

При этом женщина-водитель не приняла никаких мер, чтобы помочь пострадавшему: не вызвала медиков и даже не обратилась с такой просьбой к свидетелям.

От полученных травм молодой человек скончался в больнице в тот же день.

Харьковчанке грозит до 8 лет лишения свободы.