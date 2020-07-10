Дело о катастрофе МН17: Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России

Правительство Нидерландов подаст против России иск в Европейский суд по правам человека по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом рейсе МН17, сообщил в пятницу, 10 июля, МИД страны.

"Кабинет министров решил сегодня привлечь к ответственности Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в сбивании рейса MH17. Подавая так называемую "жалобу государства", Кабинет министров передает в ЕСПЧ всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17", - говорится в сообщении.

Эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.

При этом отмечается, что голландское правительство придает большое значение продолжению встреч с российской стороной по вопросу государственной ответственности чтобы "найти справедливое решение в связи с колоссальными страданиями и ущербом, нанесенным крушением MH17".

В письме также говорится, что Нидерланды хотят добиться "правды, справедливости и ответственности" по делу о гибели 298 человек.

Напоминается, что более двух третей от количества жертв катастрофы - жители именно этой страны.

Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и закончился 3 июля.

Слушания по делу возобновятся 31 августа.

3 июля все обвиняемые по делу МН17 получили повестки в суд.