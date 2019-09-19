Дело о "кооперативной схеме" не состоялось из-за неявки участников процесса

Сегодня в Дзержинском райсуде Харькова должно было слушаться дело по обвинению экс-мэра Харькова Михаила Добкина, нынешних и бывших должностных лиц Харьковского городского совета и учредителей жилищных кооперативов.

Как сообщает UA.Харків, судебное заседание не состоялось: не явился один из подозреваемых, Владимир Конюхов, и адвокат Сергея Чечельницкого Юлия Плетнева.

Конюхов предоставил документы о своей болезни. Адвокат Плентнева же, по словам Чечельницкого, задерживалась.

При отсутствии двух участников процесса суд решил невозможным продолжать заседание и перенес его на 4 ноября.

Напомним, суд по делу о «кооперативных схемах» не может начаться уже почти год.

Дело передали в суд осенью 2018-го. Из-за переносов заседаний обвинительный акт фигурантам дела до сих пор не огласили. Все это время дело находится в суде в стадии подготовительного заседания.

В деле шестеро подозреваемых: экс-мэр Харькова Михаил Добкин, экс-главный архитектор города Сергей Чечельницкий, заместитель мэра Татьяна Овинникова, бывший директор городского департамента земельных отношений Борис Баронин и двое основателей жилищных кооперативов. Всех их подозревают в мошенничестве, а должностных лиц - еще и в злоупотреблении служебными обязанностями.

Речь идет о незаконной, по версии следствия, передаче более 70 гектаров земли в частную собственность 10 лет назад. Как утверждает следствие, в результате этого государству был нанесен ущерб на сумму более чем 200 000 000 гривен.