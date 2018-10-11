Дело о "кооперативной схеме" передано в суд - Генпрокуратура

11 октября 2018 г. 19:37
Генпрокуратурой закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительное заключение по хищению более 75 га земли экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным и рядом чиновников горсовета. Стоимость земли составляет более 240 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 
 
При этом, согласие на привлечение к уголовной ответственности Михаила Добкина была предоставлено Верховной Радой Украины. Кроме того, к ответственности привлечены его заместитель и руководители профильных департаментов.
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, для  документирования указанной «кооперативной схемы», которая действовала в 2008-2010 годах, следователями и прокурорами проведено более 300 допросов, 90 временных доступов к вещам и документам, 200 обысков, 70 осмотров, назначены и получены более 50 заключений экспертиз.
 
Так, досудебным расследованием установлено, что должностные лица городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением. Мошенничеством устранили препятствия в завладении правом на землю, что повлекло тяжкие последствия.
 
Также для возмещения ущерба наложен арест на незаконные земельные участки и имущество подозреваемых. 
 
В суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении должностных преступлений и преступлений против собственности. Санкциями инкримминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
 
 

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