Дело о "кооперативной схеме" передано в суд - Генпрокуратура

Генпрокуратурой закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительное заключение по хищению более 75 га земли экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным и рядом чиновников горсовета. Стоимость земли составляет более 240 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

При этом, согласие на привлечение к уголовной ответственности Михаила Добкина была предоставлено Верховной Радой Украины. Кроме того, к ответственности привлечены его заместитель и руководители профильных департаментов.