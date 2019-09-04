 

Дело о кровавом ДТП на Сумской: Зайцеву этапировали в соседнюю область

04 сентября 2019 г. 7:50
Источник: УНИАН
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Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Елена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре в Днепропетровской области.

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Государственное учреждение «Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.

Как говорится на сайте Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Напомним, второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.
 

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