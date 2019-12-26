Дело о кровавом теракте у Дворца спорта: обвиняемые отказались отвечать на вопрос об обмене

Сегодня во Фрунзенском райсуде Харькова продолжается судебное заседание по делу о кровавом теракте у Дворца спорта, который произошел в феврале 2015 года.

Суд начался с двухчасовым опозданием.

Обвиняемые отказались отвечать на вопрос, готовы ли они идти на обмен.

Адвокат Дворникова Игорь Нагорный ответил, что защите неизвестно, есть ли его подзащитный в списках на обмен. По его словам, такая информация была в сентябре, но сейчас он не владеет информацией.

Один из обвиняемых Башлыков Сергей сейчас оглашает ряд ходатайств по делу.

Заседание продолжается.