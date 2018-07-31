Дело о массовых беспорядках в горсовете: СБУ установила организаторов

Правоохранители установили организаторов массовых беспорядков и драки в Харьковском горсовете 20 июня 2018 года.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

По мнению следователей СБУ, ими оказались руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны горсовета Валентин Топчий, директор КСП «Харьковгорлифт» Алексей Топчий, совладельцы ООО «Охранное агентство «Практик»и владелица ООО«Агентство комплексной безопасности «Галеон»и ООО«Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма».

Во время обысков в рамках этого уголовного производства правоохранители обнаружили боеприпасы и наркотическое вещество у других фигурантов дела.

Об этом говорится в постановлении Червонозаводского райсуда от 5 июля 2018 года.

Это подтверждается и расследованием организации «Антикоррупционный блок участников АТО».

По информации ХАЦ, с апреля 2017 владельцами ООО «Охранное агентство «Практик» является Валерий Леонидович Гинцар и Роман Анатольевич Прокопенко. Ранее владельцами ООО «Охранное агентство «Практик» были Ольга и Татьяна Батищева - лица из бизнес-окружения Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Владелицей же ООО «Агентство Комплексной безопасности« Галеон» и ООО« Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма» является Татьяна Топчий, зарегистрированная в одной квартире с Алексеем Топчием, проинформировали в ХАЦ.

Татьяна Топчий является владелицей еще ООО «Агентство комплексной безопасности - охранная фирма Фрегат» и ООО «Агентство комплексной безопасности - охранная фирма Бриг».

В Харьковском антикоррупционном центре отметили, что именно эти лица координируют деятельность «конвертационного центра» с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета.

Роман Анатольевич Прокопенко, совладелец ООО «Охранное агентство« Практик», ранее был владельцем и руководителем ООО« Агентство комплексной безопасности-охранная фирма».

Стоит отметить, что по сообщениям организации «Антикоррупционный блок участников АТО», Роман Прокопенко является соучредителем общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Единый центр социального реагирования и охраны общественного порядка».

Другим соучредителем и руководителем этого общественного формирования является Алексей Топчий.

Как сообщили в ХАЦ, в течение 2016-2017 годов ООО «Охранное агентство« Практик »получило 35,52 млн.грн. от КП «Харьковский метрополитен» по услугам по охране объектов КП «Харьковский метрополитен».

Также это охранное агентство в марте 2018 получило 27,92 млн.грн. от КП «Харьковводоканал» в отношении услуг по круглосуточной физической и пультовой охраны объектов предприятия, выяснили в антикоррупционном центре.

Как отметили в ХАЦ, кроме этого, ООО «Охранное агентство« Практик» постоянно выступает спарринг-партнером на тендерах других коммунальных предприятий города и подразделений горсовета.

В ХАЦ добавили, что по информации Антикоррупционного блока участников АТО, во время беспорядков в горсовете был замечен бывший боец ​​клуба «Оплот» Артем Шокало.