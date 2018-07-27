Дело о массовых беспорядках в Харьковском горсовете передали из полиции в СБУ

27 июля 2018 г. 14:17
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Уголовное производство по факту столкновений и погрома в Харьковском горсовете 20 июня, передано от органов полиции в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Квалификация дела при этом не менялась.

Напомним, утром 20 июня в Харьковском горсовете произошли массовые беспорядки, когда в сессионный зал не пустили активистов, которые  пытались пройти на заседание. 

Во время драки распылили газ.  Также в ход пошли дымовые шашки.

В результате происшествия двух женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести в тот же день, еще две попали в больницу на следующий день.

Тогда же активисты засунули в мусорный бак заместителя городского головы Андрея Руденко.

По факту событий в горсовете 20 июня полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Мэр Харькова Геннадий Кернес расценил погром, устроенный в горсовете, как провокацию, поддержанную полицией, с участием людей руководителя областного Управления СБУ Андрея Носача, о чем сделал соответствующее заявление.

В тот же день начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что спецслужба не имеет никакого отношения к инциденту в здании горсовета. 

7 июля на сайте Харьковского горсовета было опубликовано заявление, в котором горсовет признал, что их дезинформировали относительно  причастности людей начальника Управления СБУ в области, извинился перед СБУ и сообщил о намерении добиться наказания виновных в оговоре спецслужб.

 

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