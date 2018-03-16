Дело о нападении на антикоррупционера. Правоохранители закрыли дело, потерпевший оспаривает постановление в суде

На активиста харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина напали возле его дома по улице Коцарской в сентябре прошлого года. Потерпевший рассказывал, двое мужчин, на вид около 40 лет, подстерегли его утром, ударили по голове, вскоре повалили на землю и начали бить, а потом угрожали на словах. В больнице у активиста диагностировали ушибы головы и грудной клетки. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Уже через неделю в полиции отчитались. Что по предварительным данным, к нападению причастны 4 человека, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Двое из них, рассказывали правоохранители, присутствовали на камерах видеонаблюдения, также во время обысков выявили вещественные доказательство, кроме того, эти мужчины сообщили, что им предлагали вознаграждение за инсценировку преступления в размере 5 тысяч гривен. Евгений Лисичкин утверждает, после 18 октября не получал никаких звонков от следователей или информации в письменном виде о ходе расследования, даже на его запрос, отправленный в январе, ответа до сих пор нет. В марте его адвокат получил официальное письмо с сообщением, что дело закрыли.

Евген Лисичкин, активист общ. орг. "Харьковский антикоррупционный центр":

З 22 січня, коли я подав запит на те, щоб дізнатися про хід розслідування, меня до сих пір не надали відповідь, і тільки адвокат мій Олег Федоров отримав відповідь на минулому тижні, що ще 31 жовтня, виявляється, 2017 року це кримінальне провадження було закрите.

Постановление о закрытии дела адвокаты Лисичкина решили оспаривать в Ленинском районном суде, поскольку действиями следователей возмущены. Заседание было назначено на сегодня, но объявлен перерыв, представители органов досудебного расследования в суд не явились и материалы уголовного производства не предоставили

Виктор Викторов, судья Ленинского райсуда Харькова:

Суд ухвалив вважати неможливим розглядати дану скаргу на судовому засіданні у звя'зку з ненаданням на данний час органом досудового розслідування матеріалів кримінального провадження по цій скарзі, стосовно якого була винесена постанова слідчого про закриття кримінального провадження.

Адвокат активисты – Олег Федоров подчеркивает, что он в данный момент и его клиент ожидают реакции не только полиции, но и сотрудников прокуратуры. Которые осуществляли процессуальное руководство, поэтому надеются, что в понедельник они появятся в суде вместе с представителями следственного отдела Холодногорского отдела полиции пояснят свою позицию по поводу закрытия данного дела.

Олег Федоров, адвокат Евгения Лисичкина:

У випадку, що жодне з цих державних органів, їх представники не з'являться до суду, ми будемо звертатися до вишестоячих - обласної прокуратури, а можливо до Генереальної прокуратури з відповідною скаргою на дії та бездіяльність органів досудового розслідування та прокуратури.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области говорят, что детальный комментарий о возможном участии в данном процессе работников местной прокуратуры, которые осуществляли процессуальное руководство, готовы предоставить в ответе на информационый запрос. В свою очередь, в Главному правлении Нацполиции в Харьковской области отмечают – в указанном уголовном производстве проведен большой объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельство события, и вскоре, по результатам было вынесено постановление о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления. Также сообщают, что до сегодняшнего дня официальных письменных обращений о предоставлении материалов уголовного дела им не поступало и уверяют – их в ближайшее время в суд передадут.