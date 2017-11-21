Дело о расстреле группы "Эндрю". Военная прокуратура сняла подозрения с бойцов 92 ОМБр

Полтора года пребывания в СИЗО и под домашним арестом, и, в конце концов, снятие всех подозрений. Военная прокуратура признала, что они были безосновательными по отношению к разведчикам 92 бригады Александра Свидро (позывной "Змей") Павла Долженко (позывной "Крым") и Андрея Асосова в подрыве мобильной группы Андрея Галущенко - "Эндрю ". Волонтеры подорвались на мине в сентябре 2015 году в так называемой серой зоне на Луганском направлении. Фактически, это зона ответственности 92 бригады. Тогда погибли сам "Эндрю" и сотрудник государственной фискальной службы Дмитрий Жарук. Основной версией стало нападение враждебной ДРГ, однако тогдашний губернатор Луганской области Георгий Тука обвинил в убийстве бойцов 92 бригады. Якобы они "крышевали " контрабанду. "Змея " и "Крыма" задержали по подозрению в том, что они якобы по приказу высших офицеров, ликвидировали группу "Эндрю", чтобы тот не разоблачил канал контрабанды, замаскировав это под нападение противника. Хотя сами бойцы неоднократно говорили, что не виноваты, а любые обвинения - политическая игра против руководства бригады.

Александр "Змей" Свидро, весна 2016

Мне нечего скрывать, я не виновен. Ни я, никто из нас – то есть за своих побратимов в разведке. Вы ручаетесь? – Однозначно, однозначно. То есть это можно расценивать как политический ход чей-то, но не против нас конкретно, против всей бригады.

Оба разведчика пошли на войну добровольцами. И обвинения в корости ошеломили их не меньше, чем обвинение в умышленном убийстве. Разведчики не скрывали, что "Эндрю" неоднократно бывал в зоне их ответственности, но с ним они не конфликтовали, а наоборот помогали в расследовании. Могли быть вместе и в тот день, но Андрей Галущенко, который пытался провести объективное расследование, отказался от сопровождения

Александр "Змей" Свидро, весна 2016

Вражды с Андреем не было вообще никакой, да мы были знакомы, довольно продолжительное время и отношения были более чем рабочие. Это были даже дружеские отношения, потому что как только они начали работать в составе мобильной группы в нашей зоне, мы оказывали всяческое содействие, показывали всю линию обороны. Возили, сопровождали, а потом они отказались почему-то и стали ездить самостоятельно.

Павел "Крым" Долженко, весна 2016

Опять же повторюсь. Люди в мирной жизни не понимают отношений там. Там мы все защищаем свою страну, свое государство. Я такое даже исключаю, потому что люди, которые это сделали, если это не диверсионная группа, которая направлено пришла убивать людей, то это люди которые не имеют отношения к боевым действиям.

Адвокаты бойцов настаивали, что у военной прокуратуры нет никаких доказательств против подозреваемых. Но, несмотря на это, "Змей" и "Крым" более полутора лет пробыли под следствием, прежде чем все подозрения сняли.

Олег Федоров, адвокат

Всі підзори були зняті у зв’язку з відсутністю належних і достатніх доказів їх вини у вчиненні вказаних інкримінованих раніше кримінальних злочинів. Дане кримінальне провадження закриту за реабілітуючи підстав у зв’язку з відсутністю доказів по справі. На даний час, як і останні півтора року, вони знаходяться на волі. Їм не висувається ніяких обвинувачень підозр.

В то же время, волонтеры, которые постоянно ездят на передовую, отмечают - в расследовании убийства мобильной группы "Эндрю" остается очень много вопросов не только об обстоятельствах самого инцидента, но и по поиску виновных. А вот основную версию прокуратуры о диверсантах ставят под сомнение, собственно, как и сомневаются в том, что приказ о расстреле мобильной группы мог отдать непосредственно экс-командир 92 бригады Виктор Николюк.

Роман Доник, волонтер

Я с большим сомнением отношусь, что это мог там Николюк приказать, как это изначально было. На самом месте события я был. Это кто-то из этой стороны однозначно. То есть никакой ДРГ там не было однозначно. Там очень много было интересов, не ограничивалось 92 бригадой.

В то и же время волонтер подчеркнул, что проблема контрабанды в зоне АТО все еще остается актуальной. На сегодня вопросами противодействия контрабанде полностью занимаются ведомственные подразделении силовых структур, пограничников и ВСУ, но, несмотря на создание новых механизмов противодействия, заинтересованные лица находят новые пути для перевозки контрабанды.