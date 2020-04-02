Дело о смертельном ДТП на Сумской: Верховный суд рассмотрит жалобы Зайцевой и Дронова в формате видеоконференции

Из-за карантина заседание Киевского райсуда Харькова пройдет в режиме видеоконференции с Верховным судом по рассмотрению кассационных жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о резонансном ДТП в центре Харькова.

Как сообщили в Киевском райсуде Харькова, назначенное на 3 апреля в режиме видеоконференции с Верховным судом рассмотрение кассационных жалоб защитников осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пройдет без представителей СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса.

"Эти ограничения обусловлены карантинными требованиями", - отметили в суде.

В пресс-службе суда отметили, что в зал судебных заседаний будут допущены потерпевшие, их представители, защитники, гражданские истцы и гражданские ответчики.

Напомним, трагическое ДТП произошло 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове. Тогда в результате столкновения Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова, автомобиль девушки отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте происшествия погибло пять человек, еще одна женщина умерла в больнице, еще шесть человек пострадали.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет лишения свободы и возмещение компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронов же отбывает наказание в колонии в Полтавской области.

