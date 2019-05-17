Дело о сносе палатки на площади: адвокат ответчика заявил отвод судье

Заседание по делу о палатке на площади Свободы началось с опозданием. В зале суда собралось около полусотни активистов. Кроме того, представители полиции, прокуратуры, Службы безопасности Украины и облгосадминистрации. Истец - харьковская мэрия. Ответчик - Михаил Лебедь. Мужчина рассказывает, он из города Ровно, в Харькове жил в течение нескольких лет. Заявку о мирном собрании с установкой палатки подал в электронном виде в горсовет, когда узнал об истории с петицией. Однако иск от чиновников стал для него неожиданностью. Ведь он не является со-организатором палатки "Все для перемоги" и с большинством активистов волонтерского пункта до суда не общался.

Михаил Лебедь, ответчик по делу:

Це не мій намет, я не є його власником .в повідомленні я передбачав поставити інший намет в підтримку цього намету. Геометрична прогресія збільшення наметів. Звісно, люди трошки перелякалися, хто я такий, ті, хто мене не знають, але ми за два дні утрясли. Вже було три зустрічі, спільні стратегії.

Непонятно, почему городская власть выбрала в качестве ответчика именно Михаила Лебедя, не только ему, но и его адвокату, а также активистам палатки "Все для перемоги". Пока со-организаторы волонтерского пункта выступают только в качестве слушателей.

Александр Кривуц, представитель организаторов пункта «Все для перемоги»:

Виконком змінив свої вимоги. Вони не дуже зрозуміло змінені. Але формулювання щодо намету трохи пом’якшено. Якщо вимагалося знесення саме цього намету, то зараз воно не дуже чітке. Вказано, що Лебідю заборонено встановлення нових якихось наметів.

Представители мэрии от комментариев относительно позиции городских властей и рассмотрения дела в суде отказываются.

Чому ви не хочете як представники міськради прокоментувати це? – Не уповноважені.

Во время заседания адвокат ответчика, Игорь Черняк, подал ходатайство об отводе судьи. Отметил, что судья Владислав Егупенко, который должен рассматривать дело - зять одного из членов исполкома Харьковского городского совета, Василия Тация.

Игорь Черняк, адвокат ответчика:

Дружина шановного судді Єгупенка, вона є дочкою пана Тація, який є ректором Юракадемії і він також є членом виконавчого комітету Харківської міської ради. Виконавчий комітет міської ради - це виконавчий орган. Міська рада - сторона по справі. Власне, на нашу точку зору, це вже дає підстави говорити, що суддя не може бути зовсім неупередженм в цій справі.

В свою очередь, судья подчеркнул, что не видит оснований для отвода. Однако судебное разбирательство приостановил. Вопрос об отводе должен рассмотреть другой судья. Кто именно - в течение двух дней определит автоматическая система распределения.