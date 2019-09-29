 

Дело о теракте у Дворца спорта: харьковчане просят президента не обменивать обвиняемых

29 сентября 2019 г. 18:40
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Харьковские представители общественных и волонтерских организаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому  требованием не допустить обмена с Российской Федерацией трех подозреваемых в деле о кровавом теракте в 2015 году возле Дворца спорта в Харькове, в котором погибли четыре участника Марша достоинства, в том числе – несовершеннолетний харьковчанин Даниил Дидик.

Петиция об этом была размещена на сайте Всеукраинской общественной организации «Магнолия» 26 сентября.

«Мы, представители общественных организаций, волонтеры и активисты, обращаемся к Вам с требованием не допустить включения в списки на обмен с Российской Федерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица являются подозреваемыми в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок», - написали активисты, подчеркнув, что террористический акт был направлен против мирного населения. 

По данным прокуратуры, отмечается в петиции, подозреваемыми было установлено взрывное устройство МОН-100, равное двум килограммам тротила, начиненное четырьмястами 10-миллиметровыми стальными пулями. 

В результате теракта погибли известный харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний патриот Даниил Дидик и 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук, а также одиннадцать человек были ранены.

«Требуем соблюдения законности и международных обязательств Украины. Подозреваемые в теракте, в результате которого погибли мирные люди, в том числе, дети, не могут быть переданы России ни при каких обстоятельствах», - сказано в тексте петиции.

Чтобы петиция была рассмотрена, ей нужно течение 5 дней набрать 5000 подписей. Сейчас собрано почти 1000 подписей.

Напомним, ранее харьковчане вышли на пикет против обмена подозреваемых в теракте возле Дворца спорта.

 

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