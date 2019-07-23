Дело о теракте у Дворца Спорта: поданы апелляции на меру пресечения обвиняемым

Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам обвиняемых Сергея Башлыкова, Виктора Тетюцкого и его защитника - адвоката Дмитрия Тихоненкова на определение суда первой инстанции об отказе в изменении меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе обвиняемого Виктора Тетюцкого на постановление районного суда об отказе в разъяснении судебного решения.

Напомним, 22 февраля 2015 во время проведения шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

По факту взрыва было открыто уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий обвиняются в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Председательствующим по делу назначен судья Сергей Шабельников.

Судьи коллегии - Игорь Савченко, Александр Курило.

О дате назначения апелляционного рассмотрения данного производства будет известна позже.