Дело о теракте у Дворца спорта: суд отклонил ходатайства адвокатов подозреваемых

Фрунзенский райсуд Харькова отклонил ходатайства адвокатов Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова, обвиняемых в организации теракта у Дворца спорта Харькова в 2015 году на заседании 24 декабря. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тихоненков, сообщает "Укринформ".

"На заседании суда, которое затянулось до вечера, было подано свыше десяти ходатайств стороны защиты. Суд на месте отказал в их рассмотрении, и лишь одно ходатайство - об изъятии видео с места события - рассмотрел в совещательной комнате: тоже отказ", - сказал Тихоненков.

Он также сообщил о назначении следующего заседания суда на 26 декабря, на 11:00. Адвокат не исключает, что в тот день обвиняемым по делу о теракте у харьковского Дворца спорта могут объявить приговор.

26 сентября адвокат пострадавших в результате теракта у Дворца спорта Олег Головков сообщил, что подозреваемые по данному делу могут быть в списках на обмен с РФ.

30 октября Фрунзенский райсуд Харькова продлил содержание под стражей до 27 декабря всем трем подозреваемым в теракте.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта произошел взрыв, впоследствии квалифицирован как теракт. Погибли 4 человека и 9 получили ранения.

26 февраля 2015 года СБУ задержала трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова. Всех их подозревают по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Силовики утверждают, что этих людей завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов.