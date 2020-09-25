Дело о теракте у Дворца спорта в Харькове: "пожизненников" объявили в розыск

Объявление в розыск вместо апелляции об оправдании. Так закончилось судебное заседание в Харьковском апелляционном суде, где адвокат осужденных по делу о теракте со смертельным исходом ходатайствовал об оправдании своих клиентов.

Речь идет о теракте, который произошел в Харькове пять лет назад.

В прошлом году Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвиняемых по делу, внесли в списки на обмен пленными.

Из-за карантина журналистов в зал не пустили. Родные погибших в теракте говорят: возмущены цинизмом ситуации. Когда людей, вину которых доказали в суде, сначала освободили из-под стражи, а сейчас вообще могут оправдать

АНДРЕЙ ДИДИК, отец погибшего в теракте

В цей час вони мають бути на зоні і відбувати довічне покарання. Я повинен був туди ходити, бо це суд над вбивцями мого сина, і я мав бути там

ОЛЕГ ГОЛОВКОВ, представитель потерпевших

Через думки потерпілих, через їх страждання, через їх мозок, скажемо так, було пропущено досить багато подражнюючих факторів, в тому числі і цей обмін і ті обіцянки, та брехня, які влада доносила. Серед іншого однією з обіцянок було те, в будь-якому випадку ці особи будуть обмежені у пересуваннні та будуть знаходитиь в розшуку

Представители стороны осужденных, несмотря на приведенные в суде доказательства, настаивают на невиновности всех трех. А решение суда об объявлении в розыск считают политизированным.

Сами осужденные в суд не явились. Где они сейчас, не знает даже их адвокат. Из-за объявления в розыск рассмотрение апелляции приостановлено, насколько - неизвестно

ДМИТРИЙ ТИХОНЕНКОВ, представитель осуждённых

И получилась такая правовая коллизия. Сами СБУ и прокуратура их вывезли туда, они приехать не могут. А они ссылаются на то, почему они не приходят, да? Решение объявить в розыск всех троих, я считаю, это решение не совсем правильное. Но это решение суда, оно такое есть

Теракт, о котором идет речь, произошел в феврале две тысячи пятнадцатого года. Во время мирного шествия Единства прогремел взрыв. Два человека погибли на месте. Одиннадцать получили ранения. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

Дело полиция расследовала по статье "теракт". Через несколько дней правоохранители задержали трех человек. Это - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По версии следствия, их завербовали российские спецслужбы.

Суд длился более трех лет. В декабре две тысячи девятнадцатого Фрунзенский райсуд Харькова вынес приговор - пожизненное заключение и освобождение из-под стражи.

Несмотря на протесты общественности и родных погибших, обвиняемым изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Потому что все трое были в списках на обмен пленными с Россией.