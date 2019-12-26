Дело о теракте возле Дворца спорта: ГБР не выявило нарушений в отношении фигурантов во время следствия

ГБР закрыло дело о якобы применению к подозреваемым в теракте возле Дворца спорта мер физического воздействия.

Соответствующее постановление о прекращении производства от 26 декабря, предоставил в сегодняшнее заседание прокурор по делу Владимир Лымарь. Он принес оригинал документа, и суд специально сделал перерыв, чтобы выдать всем его копии для ознакомления.

Напомним, ранее подозреваемые в совершении теракта возле Дворца спорта заявляли о применении к ним мер физического воздействия – пыток - во время досудебного расследования.

В связи с этим правоохранительными органами была проведена соответствующая проверка, которая никаких нарушений в действиях следователей СБУ и прокуратуры не выявила.

Прокурор отметил, что производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления в действиях правоохранителей.

Данное постановление о закрытии дела будет приобщено судом к материалам дела.