Толкотня, видеоконференция и беспрецедентный досмотр: во Фрунзенском суде читают приговор обвиняемым в теракте возле Дворца спорта

Сегодня, 28 декабря, во Фрунзенском райсуде Харькова началось оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта.
Напомним, прокуратура просила суд назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного заключения и вместе с этим - освободить их из-под стражи под личное обязательство для их обмена с РФ.
Перед началом суда была информация, что здание заминировано.
Потом дверь открыли, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.
Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.
Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: «Обмен террористов - позор Зеленского».
Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей продолжает чтение приговора.
Приговор оглашают без прессы и обвиняемых.
Они в СИЗО и слушают его в режиме видеоконференции.
Коллегия судей читает приговор по очереди.