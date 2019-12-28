Толкотня, видеоконференция и беспрецедентный досмотр: во Фрунзенском суде читают приговор обвиняемым в теракте возле Дворца спорта

28 декабря 2019 г. 10:10
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня, 28 декабря, во Фрунзенском райсуде Харькова началось оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта.

Напомним, прокуратура просила суд назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного заключения и вместе с этим - освободить их из-под стражи под личное обязательство для их обмена с РФ.

Перед началом суда была информация, что здание заминировано.

Потом дверь открыли, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.

Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.

Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: «Обмен террористов - позор Зеленского».

Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей продолжает чтение приговора.

Приговор оглашают без прессы и обвиняемых.

Они в СИЗО и слушают его в режиме видеоконференции.

Коллегия судей читает приговор по очереди.

 

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