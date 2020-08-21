Дело о трудовой эксплуатации людей в Малой Рогани: установлено 12 фактов преступной деятельности фермеров

Правоохранители проводят досудебное расследование по делу фермеров в Харьковской области, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на сегодняшний день выявлено 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, 8 из которых совершены в составе организованной группы.

Напомним, 25 мая во время обысков на территории частного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань правоохранители совместно с экологами и представителями охраны труда и соцзащиты обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату.

Среди них были три женщины, пятеро мужчин и один подросток. На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

В совершении преступления были разоблачены 56-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые на территории собственного фермерского хозяйства занимались вербовкой лиц для принудительного труда на собственном хозяйстве.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.