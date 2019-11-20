Дело об избиении харьковского священника закрыли

В полиции закрыли уголовное дело об избиении секретаря Харьковской епархии УПЦ КП.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию участкового инспектора Новобаварского ОП Наталии Затолокиной.

Напомним, ранее в Харьковской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили о нападении на секретаря епархии игумена Даниила (Лисовина).

"Уголовное дело закрыто. Потерпевший обратился с заявлением о прекращении рассмотрения данного уголовного производства ", - сообщила старший инспектор.

Как отмечается, о причине такого заявления игумена Даниила инспектор не сообщила, поскольку данная информация, по ее словам, относится к тайне следствия.

Однако в отделе коммуникации полиции Харьковской области прокомментировали, что обстоятельства дела были вообще специфические, ведь пострадавший обратился в полицию не сразу после инцидента, а потом не захотел объяснять вероятных причин нападения на него.

"Он сначала не обратился в полицию, а затем пришел и рассказал, что с ним произошло. Но рассказал очень специфично: он сказал, что не помнит, сколько было людей, которые били его. Информацию о том, связывает ли он это нападение с профессиональной деятельностью, он отказался предоставлять полиции. Недавно он пришел в полицию и написал официальное заявление, что отказывается свидетельствовать и предоставлять показания полиции по этому поводу. Поэтому уголовное производство на основании его обращения было закрыто", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, по поводу сообщения о нападении на секретаря Харьковской епархии УПЦ КП было открыто уголовное производство, и полиция разыскивала злоумышленников.