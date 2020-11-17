Дело об избиении и пытках девочки с ДЦП няней начнут рассматривать заново

Дело об избиении и пытках няней несовершеннолетней подопечной с ДЦП в Харькове вернули в суд на повторное рассмотрение.
Об этом АТН сообщила мама избитой девочки, харьковчанка Лариса Сандеви.
Суд назначил заседание по делу на этой неделе - в четверг, 19 ноября.
«Прошло 2 года и опять суды. Апелляционный суд вернул дело в район, для пересмотра с новым судьёй и с новым адвокатом!», - написала женщина.
Напомним, два года назад соцсети облетело видео, на котором женщина избивала девочку-подростка.
Как оказалось, женщина на кадрах видео – няня девочки, которая страдает тяжелой формой ДЦП.
46-летней женщине было сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины)своей подопечной - малолетнему ребенку, позже статью следователи переквалифицировали на более тяжкую – «Пытки».
В ходе дебатов по данному делу в заключительной речи прокуратура настаивала на максимально возможном наказании, а именно - ей просили назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания за решеткой.
В ходе рассмотрения дела няня - Светлана Савченко - своей вины так и не признала.
Суд своим приговором признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 127 Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы.
Суд в приговоре постановил взять женщину под стражу до вступления его в законную силу.
Приговор был обжалован как прокуратурой - в части срока наказания, так и адвокатом обвиняемой, который, наоборот, просил ее оправдать.
Теперь дело начнут слушать заново.