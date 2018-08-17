Дело об избиении ребенка с тяжелой формой ДЦП няня просит рассматривать в закрытом режиме, без представителей СМИ. Виной всему травля общественности

Сегодня в Дзержинском суде рассмотрение дела по существу по делу няни, которая била девочку с тяжелой формой ДЦП, снова не состоялось. В прошлый раз суд был отложен по ходатайству обвиняемой, так как та решила заменить своего защитника, но заключила с ним договор накануне, и ему нужно было время на ознакомление с материалами.

Впрочем, теперь уже новый защитник ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, поскольку пост в Фейсбуке матери девочки вылился в постоянную травлю Савченко и даже угрозы убийства от неизвестных женщине людей.

Сергей Строгов, адвокат Савченко

Тобто матір потерпілої окрім звернення з відповідною заявою до правоохороного органу Шевченківського ВП припустилась публікації на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, в якій доволі детально виклала деякі деталі досудового розслідування за вищевказанній матеріальній справі, а саме – спосіб, обставини, вчинення злочину, повне прізвище, ім'я, по-батькові підозрюванної її доньки, а також адресу її місця проживання.

Исходя из этого, защитник Светланы Савченко подал заявление в Немышлянский отдел полиции о совершении уголовных преступлений, а затем во Фрунзенский суд - относительно бездеятельности полиции и невнесения в единый реестр досудебных расследований.

Суд удовлетворил жалобу, утверждает Строгов, поэтому следователями было внесено в ЕРДР дело по угрозам убийства некоторыми лицами.

Поэтому для безопасности своей подзащитной адвокат настаивает на закрытом судебном заседании, так как после выхода очередного сюжета в СМИ ненависть к Савченко растет, с чем соглашается и сама женщина.

Светлана Савченко

Потому что после каждого выхода, после каждого заседания, выхода в свет так называемых статей на телевиденье, которое показывает меня, да, мне действительно поступают угрозы, меня встречают, я не знаю, может - это просто совпадение, может, это какие-то маньяки, которые сопоставят это всё, сделают какое-то чёрное дело.

Лариса Сандеви, мать больного ребенка

На самом деле не сдамся, буду идти до последнего, сколько бы не длилось это заседание, последние написания статей моих были где-то в конце мая месяца, больше никаких угроз в её сторону не звучало, и я выдерживала суборнитет для того, чтобы не обвинять её и самому не выглядеть в глупом свете. Как видите, на суды хожу - и постоянно, и не плачу, и не страдаю. Я всё- таки буду выдерживать моральную позицию этой ситуации.

Зато все представители потерпевшей и прокуратура были против. Они уверены, что это очередная попытка затягивания судебного процесса.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Зараз новий захисник, він наводить такі аргументи, що обвинуваченній поступають погрози в зв'язку з розглядом цього провадження, але я вважаю, що це жодним чином звязано з відкритим чи закритим засіданням.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Тому я не вбачаю жодної підстави правової для проведення закритого судового засідання, щодо відводу заявленого, то він ще більше є проявом, наміром затягувати судовий розгляд і продовжувати здійснювати правосуддя в належному вигляді.

Согласившись с защитой потерпевшей, суд решил: в удовлетворении ходатайства - отказать.

Денис Цвирюк, судья

У задоволенні клопотання розгляду справи в закритому судовому засіданні суд відмовляє в зв'язку з його необгрунтованістю та недоведеностю підстав.

Сергей Строгов, адвокат Савченко

Ваша честь, я вибачаюсь, ну тоді я буду вимушений заявити суду про відвод у звязку, як на мій погляд, упередженістю суду і проведення судового засідання з явно обвинувальним нахилом - це особисто моя уява.

Поэтому на следующем заседании уже другой судья будет рассматривать отвод судьи Цвирюка по заявлению защиты обвиняемой.