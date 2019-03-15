Дело об отмене тарифов: судебное заседание перенесли

15 марта 2019 г. 13:56
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В Окружном административном суде сегодня не состоялось подготовительное заседание по делу об отмене повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Причина переноса в том, что судья по делу находится на больничном. 

Как сообщила секретарь судьи Елены Шляховой,  дата слушания дела будет определена позже.

Напомним, тарифы на проезд в харьковском городском электротранспорте были повышены 7 февраля решением исполнительного комитета горсовета. Активисты Харьковского антикоррупционного центра  подали в суд иски  об отмене данного решения исполкома.

19 февраля Харьковский окружной административный суд рассмотрел заявление активистов и постановил приостановить повышение тарифов, однако горсовет проигнорировал это постановление, и тариф на проезд в харьковских трамваях и троллейбусах остался повышенным.

Антимонопольный комитет Украины при проверке не нашел экономического обоснования повышению тарифов на проезд.

В свою очередь, из-за неисполнения решения суда прокуратура открыла уголовное производство.

 

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