Дело об отмене тарифов: судебное заседание перенесли

В Окружном административном суде сегодня не состоялось подготовительное заседание по делу об отмене повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Причина переноса в том, что судья по делу находится на больничном.

Как сообщила секретарь судьи Елены Шляховой, дата слушания дела будет определена позже.

Напомним, тарифы на проезд в харьковском городском электротранспорте были повышены 7 февраля решением исполнительного комитета горсовета. Активисты Харьковского антикоррупционного центра подали в суд иски об отмене данного решения исполкома.

19 февраля Харьковский окружной административный суд рассмотрел заявление активистов и постановил приостановить повышение тарифов, однако горсовет проигнорировал это постановление, и тариф на проезд в харьковских трамваях и троллейбусах остался повышенным.

Антимонопольный комитет Украины при проверке не нашел экономического обоснования повышению тарифов на проезд.

В свою очередь, из-за неисполнения решения суда прокуратура открыла уголовное производство.