Дело об убийстве Шеремета: обыски проведены у еще двоих волонтеров

Национальная полиция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провела обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Об этом стало известно из сообщения самого Евгения Акастелова в Facebook.

По словам экс-народного депутата Игоря Мосийчука, Евгений Акастелов является другом волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

"У меня дома полиция, будет обыск", - написал Акастелов ночью 13 декабря.

Акастелов был "сотником" во времена Майдана, руководил обороной на улице Институтской.

Напомним, 12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко. Также в деле фигурирует доброволец Петр Киян.

По словам замглавы Национальной полиции Евгения Коваля, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.

При этом в полиции сообщили, что на определенных этапах в рамках следствия оказывалось системное сопротивление. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что "есть понимание, кто это делал", и их могут привлечь к уголовной ответственности.