Дело оператора Макарюка: прокуратура требует отправить обвиняемых в СИЗО, адвокаты настаивают на освобождении

Сразу и сторона защиты, и сторона обвинения подали апелляцию по делу нападения на оператора Вадима Макарюка.

Главный вопрос - мера пресечения для одного из обвиняемых, Михаила Базалея. Сейчас парень находится под круглосуточным домашним арестом, однако, по мнению прокуратуры, этого недостаточно. Там говорят - имело место нанесение тяжких повреждений, нападение на журналиста, и совершено это было по предварительному сговору, поэтому прокурор Руслан Чуб требует для Михаила содержание под стражей без права внесения залога.

У адвокатов обвиняемого позиция диаметрально противоположная, однако получить ее в письменном виде судьям не удалось.

Евгений Самойлов, адвокат

Было бы правильно соблюсти право на защиту подозреваемого, объединить две апелляционные жалобы и рассмотреть их в одном судебном заседании, но так как апелляционная жалоба была направлена по почте, суд ее не получил.

Поэтому заседание пришлось перенести на 1 августа.

Напоминаем, Михаила Базалея подозревают в нападении на оператора Вадима Макарюка, препятствовании его профессиональной деятельности, разбое, повреждении имущества журналиста и хулиганстве совершенном с помощью огнестрельного оружия, - по общему счету парень нарушил 5 различных статей Уголовного кодекса.

