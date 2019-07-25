 

Дело оператора Макарюка: прокуратура требует отправить обвиняемых в СИЗО, адвокаты настаивают на освобождении

25 июля 2019 г. 18:00
Автор: Андрей Несмиян
20 просмотров

Сразу и сторона защиты, и сторона обвинения подали апелляцию по делу нападения на оператора Вадима Макарюка.

Главный вопрос - мера пресечения для одного из обвиняемых, Михаила Базалея. Сейчас парень находится под круглосуточным домашним арестом, однако, по мнению прокуратуры, этого недостаточно. Там говорят - имело место нанесение тяжких повреждений, нападение на журналиста, и совершено это было по предварительному сговору, поэтому прокурор Руслан Чуб требует для Михаила содержание под стражей без права внесения залога.

У адвокатов обвиняемого позиция диаметрально противоположная, однако получить ее в письменном виде судьям не удалось.

Евгений Самойлов, адвокат

Было бы правильно соблюсти право на защиту подозреваемого, объединить две апелляционные жалобы и рассмотреть их в одном судебном заседании, но так как апелляционная жалоба была направлена по почте, суд ее не получил.

Поэтому заседание пришлось перенести на 1 августа.

Напоминаем, Михаила Базалея подозревают в нападении на оператора Вадима Макарюка, препятствовании его профессиональной деятельности, разбое, повреждении имущества журналиста и хулиганстве совершенном с помощью огнестрельного оружия, - по общему счету парень нарушил 5 различных статей Уголовного кодекса.
 

Видео: 

Дело оператора Макарюка: прокуратура требует отправить обвиняемых в СИЗО 25.07.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.