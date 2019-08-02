Дело патрульного Дениса Евдокименко: в Дзержинском суде прошло подготовительное заседание

В Дзержинском суде прошло подготовительное заседание по делу патрульного Дениса Евдокименко. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и в служебном подлоге. В суд на него подал адвокат Юрий Кубай после событий, развернувшихся в феврале прошлого года.

Тогда Денис Евдокименко пытался по предписанию исполнительной службы эвакуировать "Лексус", который находился в розыске. Однако водитель автомобиля вызвал адвоката и тот, как утверждает патрульный, мешал эвакуации, став между «Лексусом» и эвакуатором. Поэтому Евдокименко пришлось надеть на Кубая наручники.

Сегодня же Кубай подал в суд гражданский иск по взысканию с Евдокименко морального ущерба в символической сумме - одна гривна, но так как Кубай не оплатил судебный сбор, ход иска приостановили и дали ему пять дней на уплату сбора.

После этого адвокат патрульного Евгений Мельниченко подал ходатайство, чтобы изменить меру пресечения для патрульного. По его словам, Евдокименко готов взять на поруки депутат, кроме того, на службе он характеризуется положительно, поэтому залог не соответствует тем рискам и обстоятельствам.

Юрий Кубай уверен в другом, так что был против изменения меры пресечения.

Юрий Кубай, потерпевший адвокат

Чому я проти того, щоб йому змінили запобіжний захід? Та з однієї причини: я вважаю що слідчим суддею при обранні рік назад запобіжного заходу відносно Євдокіменка були враховані всі дані про його особистість, про його соціальні зв’язки, про місце його роботи, місце перебування, і тому, як було встановлено у судовому засіданні, було відмовлено в обранні суворого запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. А обрано саме заставу.

Прокурор также был против изменения меры пресечения, по его словам, у депутата ближайшее время,исходя из результатов выборов, истекают полномочия, да и риски, по его словам, не уменьшились.

Михаил Жорняк, прокурор

Ризики не зменшились, тому підстав для зміни вказаного запобіжного заходу немає. І крім того, зазначаю, що сума 35 тисяч 240 гривень є не така уж прямо величезна.

Реплика прокурора по поводу незначительной суммы в несколько десятков тысяч гривен Дениса Евдокименко возмутила: патрульный говорит, что определенную сумму из залога ему даже помогали собирать неравнодушные коллеги и просто граждане.

Денис Евдокименко, патрульный полицейский

По-перше, ну я дуже радий за прокурора Жорняка, якщо 35 тисяч гривень для нього невелика сума. По-друге, мене обурило, що на його думку, після закінчення строків повноваження народного депутата, на думку прокурора, він якимось чином загублює свій авторитет або повагу до нього - ну це, на мою думку, образа народного обранця.

Свое решение об изменении меры пресечения судья должен объявить уже на следующем заседании, которое состоится во вторник.