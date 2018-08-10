Дело по обвинению Геннадия Кернеса в суде Полтавы закрыли из-за самоустранения гособвинения

Четыре года досудебного и судебного расследования, более семидесяти заседаний. Именно столько времени потратил полтавский суд, Генпрокуратура и защитники Геннадия Кернеса, чтобы разобрать его обвинения в похищении, избиении, пытках и угрозе убийства двух евромайдановцев Александра Кутянина и Сергея Ряполова.

Речь идет о событиях января 2014 года, когда, по версии следствия, потерпевшие фотографировали автомобили с российскими номерами возле гостиницы "Националь", после чего были незаконно задержаны охраной Кернеса, содержались в отеле, где им угрожали и избивали. В этом, по словам потерпевших, Кернес участвовал лично. Сам Кернес изначально говорил, что дело сфальсифицировано, а его защитники - целая когорта адвокатов - в первую очередь пытались доказать, что доказательства по делу были собраны с нарушением процессуальных норм.

В пользу защиты было и то, что часть свидетелей, в частности, работники Макдональдса и милиционеры, начали одновременно страдать амнезией и ничего суду пояснить не смогли. Поэтому судья ушел в совещательную комнату. А позиция Кернеса к этому моменту была уже вполне уверенной.

Геннадий Кернес, обвиняемый

Мы вызвали дополнительных экспертов, которые более шире сказали. Что было сделано без нашего участия. Что позволяет нам говорить об акцентах в нашу пользу. И судья ушел в совещательную комнату. И с каким решением он выйдет из нее - мы не знаем.

Пострадавшие также отметили тот факт, что последние полгода ход процесса изменился, заявив о давлении на суд со стороны защиты. А в последнее время изменилось не только поведение суда, но и представителей ГПУ как гособвинения. Семь раз они не являлись на заседания, пропустив в том числе, и дебаты по делу.

Сергей Ряполов, потерпевший

В этом году произошло то, что судья не дал положенный розыск по всей Украине свидетелей, которые не являются. При этом один охранник Макдональдс умер уже, один со стороны банды Кернеса вообще пропал без вести, он давал против него показания, далее сторона защиты предъявила 42 свидетеля, от которых единовременно отказалась – явно было, что идут на ускорение. Далее идут грубые процессуальные нарушения, которые еще в Украине не встречались.

Такими Сергей Ряполов считает то, что суд фактически пропустил стадии «дополнение», на которой пострадавший планировал озвучить новые аргументы, и дебаты. Они были объявлены, но в те дни, когда прокуратура и потерпевшие не явились.

По их словам, по уважительным причинам.

По мнению суда - это была демонстрация самоустранение и отказ от обвинения, на основании чего сегодня судья и закрыл дело.

Впрочем, сторона потерпевших уже говорит о том, что даже процессуально у них есть полное право обжаловать это решение – из-за нахождения в совещательной комнате судья якобы не явился на переаттестацию, что ставит его решения вне закона.

Спикер Полтавского суда новостям АТН эту информацию пока не подтвердила.

Поэтому будет ли возвращено дело на новое рассмотрение - скорее всего, будет решаться в высших инстанциях.