Дело подозреваемой в попытке теракта в Молодежном парке передали в суд

Прокуратура направила в обвинительный акт в отношении женщины, которая планировала террористический акт в Молодежном парке Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской области.

Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение и передача другому лицу взрывчатых веществ).

Напомним, 44-летнюю харьковчанку задержали 23 июня этого года при попытке привести в действие взрывчатку дистанционно.

Как установило следствие, женщину в начале года завербовали представители Российской Федерации. Она постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области и для этого несколько раз выезжала в Россию.

Как установило следствие, женщина приобрела и некоторое время хранила дома тротиловую шашку. Затем нашла человека, который на основе этой шашки изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением при помощи мобильного телефона.

Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленнице помешали сотрудники Службы безопасности Украины.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Согласно санкции статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы.