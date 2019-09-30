Дело полицейского, который застрелил посетителя супермаркета, передали в суд

Досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове завершено. Об этом сообщил в Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Делом занималось ГБР. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь полицейскому грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - написал Труба.

Напомним, 6 декабря 2018 года в одном из супермаркетов Харькова, во время конфликта покупатель ударил ножом работника полиции охраны. Полицейский выстрелил в убегающего мужчину из табельного оружия, в результате чего покупатель погиб.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.