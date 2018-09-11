Дело "рюкзаков Авакова": утвердил ли суд соглашение о признании вины?

Первое судебное заседание по делу "рюкзаков Авакова", третьего фигуранта дела, предпринимателя Владимира Литвина началось с рассмотрения соглашения заключенного Литвиным со следствием, в которой говорится, что Литвин полностью признает свою вину, и готов возместить нанесенный государству ущерб.

- Чи добровільно ви її укладали? - Так, добровільно. - Чи не було тиску з приводу його? - Ніякого тиску на мене не було.

Впрочем, юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань, уверена - это соглашение является полной фальсификацией.

Елена Щербань, юрист ОО "Центр противодействия коррупции"

Був тиск чи не був, тому що всім відомо в ході справи, що в Литвина з сином Авакова були досить дружні відносини. Мені важко комментувати і взагалі з'ясувати, яким чином це все відбулося, для нас лише є очевидним, що фактично ця угода є фальсифікацією, і з цієї точки зору вона не відповідає КПК, тому що однозначно вона є результатом особистих домовленостей між прокуратурою та фігурантами цієї справи, а власне не угодою зі слідством в розумінні цього кодексу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура инкриминирует Литвину мошенничество, совершенное в крупных размерах. Исходя из заключенного соглашения, предлагает для фигуранта дела Владимира Литвина наказание в виде лишения свободы на 5 лет с испытательным сроком в 1 год. По словам прокурора Александра Снегирева, заключение соглашения инициировала сторона защиты. Именно после ознакомления с материалами дела, они решили дать показания, которые несколько отличаются от тех, которые предоставляли в ходе досудебного расследования.

Александр Снегирев, прокурор САП

Оскільки наявні докази, вони однаковою мірою підтверджують як і версію первинну обвинувачення, щодо участі трьох осіб в вчиненні кримінального правопорушення. Так і версію, яка була висунута в кінцевому підсумку стороною захисту, то відповідно до конституції, відповідно до кримінального процесуального кодексу, усі сумніви щодо доведеності вини ми тлумачимо на користь обвинуваченного, ну підозрюваних на той час. У зв'язку з цим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у частині.

Елена Щербань говорит, что для заключения данной сделки в таком виде преступления, обязательным условием является разоблачение одного из фигурантов дела, и то, кого разоблачил Литвин, возмутило юристку.

Елена Щербань, юрист ОО "Центр противодействия коррупции"

Він викрив ще одного фігуранта справи, який вже давно помер - пана Пархоменка. Це просто обурливо, і це фактично очевидна така зручна всім вигідна позиція, оскільки померлу людину, в неї можно нічого підтвердити, нічого з'ясувати і нічого зробити. Тобто ми переконанні, що заздалегіть така продумана схема для того, щоб просто затвердити цю угоду і забути про справу. Ще більше обурює той факт, що фактично розмір збитків зменшився в три рази.

Так, говорит юрист, после закрытия производства по "делу рюкзаков" по двум другим фигурантам - сына министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря, была проведена новая экспертиза, по которой размер убытков с почти 15 миллионов уменьшился до 4 миллионов 845 тысяч. Которые Владимир Литвин готов полностью возместить государству. Также, прокуратура опровергает информацию о том, что после решения суда, могут уничтожить как доказательство, видео, что и стало началом расследования этого дела.

Александр Снегирев, прокурор САП

Речові докази, які можуть бути навіть і знищені, і я кажу про статус диску, як додатку до протоколу, ну скажімо так НСРД. І додатки до НСРД, як і протоколи НСРД в жодному випадку, за жодним судовим рішенням не можуть бути знищені взагалі.

Коллегия судей решила утвердить соглашение. И назначила наказание Владимиру Литвину в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года.

Виктор Ежов, судья

Литвина Володимира Яковича визнати виноватим у вчинені кримінальних правопорушень та призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України в вигляді позбавлення волі на строк в п'ять років. За ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді обмеження волі на строк в два роки, у відповідності до ч. 1 ст. 70 шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, остаточно призначити покарання в вигляді позбавлення волі на строк пять років.

Также, кроме выплаты государству почти 5 миллионов гривен, оплатить судебные издержки и экспертизы в сумме около 400 тысяч гривен.