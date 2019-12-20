Дело Шеремета: арестованный Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки

Ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, подал иск против президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки и первого замглава Нацполиции Евгения Коваля.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Святослав Жерновников. Иск касается защиты чести и достоинства Андрея Антоненко.

"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию", - сообщил Жерновников.

В исковом заявлении, которое опубликовал адвокат, говорится о том, что во время брифинга по расследованию убийства Шеремета, правоохранители полностью проигнорировали норму о презумпции невиновности, а также принцип чести и достоинства гражданина и человека.

"В ходе проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст.62 Конституции Украины, п.10 ст7 УПК Украины, и полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - отмечено в документе.

Ответчиками в иске Антоненко указал Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Руслана Рябошапку и Евгения Коваля. Третьим лицом значится телеканала "Украина".

Отметим, что 20 декабря Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу на арест Андрею Антоненко и еще одной фигурантке дела Шеремета Юлии Кузьменко. Однако прокуроры не явились на заседание. Теперь апелляцию на арест Антоненко рассмотрят 23 декабря, а на арест Кузьменко – 24 декабря.

Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления.

12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. В деле также фигурируют супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко. Полиция считает, что они могут располагать информацией об убийстве Шеремета. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Вероятных заказчиков назвать не смогли.

13 декабря Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Антоненко и Кузьменко взял под стражу на 60 суток без права внесения залога.