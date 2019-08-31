 

Дело Штепы: заседание перенесли на 22 октября

31 августа 2019 г. 10:27
Источник: УНН
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Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что один из ее адвокатов Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице.

Об этом рассказал ее адвокат Александр Шадрин.

"Заседание перенесли на 22 октября на 11:00. (Потому что - ред.) Адвокат Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице", - сказал Шадрин.

Отметим, что заседание по делу Штепы переносятся регулярно. Последний раз это произошло 29 мая. Причина - отпуск судей. 

Напомним, Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Экс-мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии к проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция данных статей - пожизненное лишение свободы.

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