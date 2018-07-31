Дело судей, отпустивших Штепу из-под стражи, можно рассматривать как давление - ВСП

Действия сотрудников прокуратуры Харьковской области, открывших уголовное производство в отношении судей Ленинского райсуда Харькова Виктора Викторова, Виталия Бондаренко и Александры Гринчук после того, как те изменили меру пресечения и отпустили из-под стражи экс-мэра Славянска Нелю Штепу, можно расценивать как давление.

К такому выводу пришел Высший Совет Правосудия, рассмотрев жалобу, поступившую от судей В.Викторова, В.Бондаренко и А.Гринчук.

"По результатам проверки изложенных в сообщении судей обстоятельств установлено, что действия сотрудников прокуратуры Харьковской области по внесению в ЕРДР сведений о совершении судьями Ленинского районного суда города Харькова уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368, ч.2 ст.375 УК Украины (получение неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения - ИФ) можно расценить как реакцию прокуроров на вынесение коллегией судей определения об изменении меры пресечения обвиняемой в уголовном производстве и попытку вмешательства в осуществление правосудия и давление на судей для осуществления внепроцессуального контроля за рассмотрением дела и в дальнейшем получить желаемые результаты", - говорится в сообщении.

В информации указано, что за 6 месяцев с начала досудебного расследования судьям не было вручено уведомление о подозрении.

"На момент предоставления Генеральной прокуратурой Украины ответа на запрос ВСП досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судей длилось шесть месяцев. За это время сообщение о подозрении судьям вручено не было. О каких-либо следственных действиях, проведенных с участием судей в уголовном производстве, ВСП также неизвестно",- говорится в сообщении.

В связи с этим Высший совет правосудия решил обратиться в Генпрокуратуру Украины с просьбой ежемесячно информировать о расследовании этого уголовного производства.

Как сообщалось, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.