Дело телефонных мошенников, которые обманули пенсионеров почти на 200 тысяч гривен, передали в суд

23 августа 2018 г. 13:27
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении группы телефонных мошенников в возрасте от 27 до 28 лет по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, один из троих ранее судимых мужчин с мобильного звонил на стационарные номера харьковчан. Когда трубку брали пожилые люди, мужчина выдавал себя за их внука. Он говорил, что якобы совершил ДТП и теперь за непривлечение к ответственности должен заплатить немалую сумму, после чего договаривался с пенсионерами о передаче денег. 

За деньгами на встречу в жертвам обмана приезжал один из сообщников.

Всего злоумышленники с января по апрель этого года обманули 11 человек на общую сумму 188 тысяч гривен. 

У одной из пострадавших мошенники не постеснялись взять вместо денег медали и ордена времен Второй мировой войны.

 Максимальная санкция статьи за данные злодеяния предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

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