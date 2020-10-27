"Дело Василия Стуса": когда выйдет новый тираж книги, которую запретил суд Киева

Печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" началась на прошлой неделе. Издание - это на 90% документы из рассекреченных архивов КГБ о втором судебном процессе над поэтом, все остальные - слова автора. Запретить книгу требовал адвокат, который должен был защищать тогда Стуса - Виктор Медведчук. Дарницкий райсуд Киева поддержал истца и запретил распространение тиража без его разрешения. Кроме того, представители Фемиды запретили книгу с упоминанием истца. Суд решил, что некоторые тезисы в книге нарушают его честь и достоинство. Речь идет о 6 фразах.

После сообщения о решении суда "Дело Василия Стуса" украинцы раскупили за считанные минуты. Решение не вступило в силу, есть время на апелляционное обжалование, поэтому в издательстве сообщили - будут печатать дополнительный тираж без изъятия определенных фраз. И он также может быть не последним, отмечают в издательстве, ведь предварительных заказов уже получили очень много.

Юлия Орлова, генеральный директор издательства "Vivat":

Цього разу ми будемо робити 15 тисяч, але я не знаю, чи це останній наклад, чи ми ще будемо друкувати. У нас, дійсно, дуже багато замовлень. 9 тисяч ми вже опрацювали. Вже є гроші, опрацювали, а дальше - вони ж тривають.

В новом тираже читателей ждет сюрприз - то, чего не было в предыдущем, говорят в издательстве. Правда, какой именно - держат в секрете. Тираж будет готов в начале ноября, после этого книги начнут рассылать в различные уголки Украины.

Юлия Орлова, генеральный директор издательства "Vivat":

Коли почнуть отримувати, так, розумієте, якщо наклад 15 тисяч, то ми зразу, в один день ми не зможемо відправити всі книжки, це розтягнеться на якийсь час. Але ми бросимо усі сили, щоб відправити книжки до усіх наших читачів.

Такого ажиотажа в издательстве не ожидали, впрочем, как и такого решения суда, говорит генеральный директор Юлия Орлова. Цену на книгу повышать не будут. Между тем, в харьковском литературном музее рассказывают - не только произведения Василия Стуса, а и книги о его жизни отныне станут частью экспозиции "Книга на скамье подсудимых". Здесь и мировые бестселлеры, которые в разные времена запрещали через судебные иски, и книги украинских классиков, ставших жертвами репрессий в Советском Союзе.

Ольга Бондар-Резниченко, ведущий специалист харьковского литературного музея:

Вирізалися імена, закреслювалися, передмови вирізалися із книжки. Радянська система не просто хотіла знищити українське письменство, вона хотіла, щоб в пам'яті наступних поколінь стерлася пам'ять про ці імена.

Произведения Стуса и книги о нем четко вписываются в главную тему экспозиции об институтах власти и их контроле над свободомыслием, отмечают в музее. Нынешнее дело в отношении книги Вахтанга Кипиани литературоведы считают знаковым.

Ольга Бондар-Резниченко, ведущий специалист харьковского литературного музея:

Тому що вона перегукується із початком 90-х. Якщо перепоховання Стуса, Литвина і Тихого було прелюдією до того, щоб де-юре Україна отримала незалежність, то сьогоднішня справа, то ось цей момент - становлення України де-факто також має прелюдію - боротьбу пов'язану із Стусом.

В социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку книги о Стуса, автора и издателя с хэштегом # ВсіхНеЗасудиш. На акцию поддержки уже на улице вышли и два десятка харьковчан. Они читали запрещенные судом отрывки и требовали защищать свободу слова в Украине.