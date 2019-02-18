Дело владельца питбулей, которые разорвали мужчину в Дергачах, передали в суд

18 февраля 2019 г. 20:48
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении владельца бойцовских собак, которые покусали прохожего.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель Дергачевской местной прокуратуры Андрей Кравченко, 37-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в июне прошлого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали 2 питбультерьера. Животные выбежали из частного двора, когда владельца собак дома не было. 

Питбули около 10 минут кусали мужчину за руки и ноги. 

В результате нападения пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. 

Повреждения оказались настолько серьезными, что на сегодня курс лечения мужчины еще не завершен. 

По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить. 

Хозяину собак грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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