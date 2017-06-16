Демографическая ситуация в Украине: на 100 умерших - 58 родившихся

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2017 года составила 42 млн 502 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 82,8 тыс. человек меньше, чем было на начало года.

В январе-апреле 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 116 907 детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 128 530 ребенка. В январе-апреле было отмечено естественное сокращение населения на 85 387 человек, тогда как в январе-апреле 2016 года этот показатель составил 74 379 человек.

При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 2 612 человек в январе-апреле текущего года, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 6 256 человек. В сообщении Госстата отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 58 родившихся. Данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщалось ранее, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.